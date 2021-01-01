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60 діб під вартою проведе житель Вараша, підозрюваний у вбивстві

Рівненська область / Новини регіону 19-апр, 2022, 09:259 prov 0
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури Кузнецовський  міський суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави 41-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1
ст. 115 КК України).
За даними слідства, 16 квітня 2022 року мешканець м. Вараша, прийшов у гості до своєї знайомої, надалі між ним та власницею квартири виникла суперечка, в результаті якої підозрюваний завдав 3 удари ножем в область шиї потерпілої та 1 удар ножем по обличчю. Від отриманих травм померла на місці.
Того ж дня чоловіка в порядку ст. 208 КПК України затримано та в подальшому, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомлено про підозру.
Досудове розслідування проводять слідчі Вараського ВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років  із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.

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