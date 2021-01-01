Суд відправив за ґрати підозрюваного, який вбив товариша, а тіло викинув у валізі на смітник

Рівненська область / Новини регіону 28-мар, 2022, 09:049 prov 0

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 27 березня обрано запобіжний захід 33-річному рівнянину, якого підозрюють в умисному вбивстві товариша (ч. 1 ст. 115 КК України). Рішенням Рівненського міського суду підозрюваний найближчі 60 діб проведе під вартою, без визначення розміру застави.

За даними слідства, 26 березня 2022 року на території полігону побутових відходів, що біля Рівного, у зачиненій валізі виявили тіло 47-ми річного рівнянина. Правоохоронці встановили, що двоє товаришів ще тиждень тому розпивали разом алкоголь. Під час застілля в квартирі молодшого з чоловіків між ними виникла суперечка, в результаті якої підозрюваний завдав удари ножем в область шиї потерпілого, від яких той помер на місці.

Отямившись після скоєного, чоловік нічого іншого не вигадав, як прожити з тілом померлого майже тиждень, а потім помістити його до валізи і викинути на смітник біля будинку.

За словами підозрюваного, він вбив товариша у ході оборони, оскільки загиблий раптово і безпідставно намагався ножем вдарити власника квартири, та він, вихопивши ніж, першим завдав ударів.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.