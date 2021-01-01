Розпочато розслідування факту обстрілу нафтобази на Рівненщині
Війна з московитами / Новини регіону / Кримінал
28-мар, 2022, 09:079
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За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, ввечері 26 березня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по території нафтобази у м. Дубно, що є цивільним об'єктом. В результаті цього знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.