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Розпочато розслідування факту обстрілу нафтобази на Рівненщині

Війна з московитами / Новини регіону / Кримінал 28-мар, 2022, 09:079 prov 21
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч.1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, ввечері 26 березня 2022 року військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний удар по території нафтобази у м. Дубно, що є цивільним об'єктом. В результаті цього знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.
Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС. 
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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