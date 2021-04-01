Рівне:

60 діб під вартою проведе підозрюваний у розбійному нападі на «обмінник»

Кримінал 23-апр, 2021, 07:419 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 32-річному жителю міста Славута, Хмельницької області повідомлено про підозру у розбої, поєднаному з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).
У ході досудового розслідування слідчими Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області встановлено, що ввечері 18 квітня 2021 року підозрюваний скоїв напад працівницю пункту обміну валют, розміщеного в одному з торгових центрів Рівного. Чоловік напав на касирку, коли та виходила з приміщення обмінного пункту. Винести гроші нападнику не вдалось. Його спочатку випхала сама касирка, а пізніше чоловіка затримали завдяки одному з відвідувачів торгового центру, якому зловмисник ще й встиг вистрілити в ногу з травматичної зброї.
Рівненським міським судом задоволено клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного злочину. 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, із конфіскацією майна.
 
Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні  злочину і не може бути піддана кримінальному  покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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