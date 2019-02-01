Рівне:

Викрито командира взводу військової частини, який вимагав 900 дол США від громадянина за його працевлаштування

Кримінал 13-лют, 2019, 08:519 prov 5
Завдяки результативним скоординованим заходам працівників прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області припинено протиправну корупційну діяльність командира взводу однієї із військових частин області.
Встановлено, що посадовець вимагав від громадянина 900 дол США за влаштування його на військову службу за контрактом. Військовослужбовця було викрито правоохоронними органами 11.02.2019 одразу після перерахування на його банківську картку другої частини неправомірної вигоди у сумі 13500 гривень, яку в ході санкціонованого обшуку вилучено разом із першою частиною хабара.
Особу затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва працівників прокуратури Рівненської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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