Рівне:

Правоохоронці на Рівненщині блокували канал збуту фальшивої валюти

Рівненська область / Кримінал 06-апр, 2021, 14:319 prov 48
Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами придбання з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст.199 КК України).
За даними слідства двоє чоловіків, один з яких киянин, а інший – житель Рівненщини, у січні цього року придбали підроблену іноземну валюту, банкноти номіналом по 100 євро, з метою їх подальшого збуту. При цьому достовірно знаючи, що гроші фальшиві.
Правоохоронці провели 2 оперативні закупки такої валюти. І обидва рази чоловіки продали по 10 тисяч євро за 150 тисяч гривень, вдвічі дешевше офіційного курсу.


Відповідно до висновків експерта банкноти за способом друку та елементах захисту не відповідають тим, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника.
Працівниками Управління СБУ в Рівненській області, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 2 квітня проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів провадження та у їх автомобілях.
В результаті слідчих дій вилучено чисті бланки паспортів громадян України, дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, печатки та штампи державних установ з ознаками підробки,  а також 25 тисяч гривень, 600 доларів США та близько 7 кг бурштину-сирцю.
Того ж дня двом фігурантам повідомлено про підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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