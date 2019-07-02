Правоохоронці стали на заваді реалізації намірів щодо збуту підакцизних товарів

Рівненська область 06-лип, 2019, 09:199 prov 138

За процесуального керівництва працівників прокуратури Рівненської області слідчими Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець одного з районів області, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на особисте збагачення за рахунок здійснення діяльності, що заборонена законодавством, придбав та зберігав понад 2 тони спирту етилового, який в подальшому планував реалізувати.

Завдяки ефективним діям правоохоронців, злочинні дії особи щодо збуту підакцизного товару до кінця не доведено, а незаконно виготовлений спирт етиловий вилучено.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: відповідальність за вчинення вказаного злочину передбачає покарання у виді штрафу від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.