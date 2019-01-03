Серед викрадачів рівнянина – один неповнолітній. Усіх трьох підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

Рівненська область, Кримінал 25-січ, 2019, 12:149 prov 1

За клопотанням слідчого поліції, погодженого Рівненською місцевою прокуратурою, Рівненським міським судом 24.01.2019 застосовано забіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави стосовно трьох жителів області, які викрали рівнянина, вимагали у нього майно та, застосовуючи насильство, утримували останнього в кайданках упродовж кількох годин.

Установлено, що 56-річного чоловіка з корисливих мотивів силоміць вивіз автомобілем та утримував в підсобному приміщенні одного із будинків за межами міста Рівне його роботодавець - приватний підприємець разом ще з двома спільниками, серед яких 17-річний хлопець.

Зловмисники незаконно утримували чоловіка у неволі протягом 5 годин. Одягнувши на нього кайданки та замотавши обличчя липкою стрічкою, увесь цей час били його, наносячи удари руками і ногами в різні частини тіла. За звільнення чоловіка викрадачі зажадали грошову винагороду в сумі 1 тисячі Євро, а також передачу прав власності на автомобіль та квартиру.

Під приводом згоди на передачу вимагачам грошей та майна, чоловіку вдалося повернутися додому, після чого він одразу повідомив про дану подію правоохоронців. Нині потерпілий проходить курс реабілітації під наглядом лікарів у зв’язку із завданням йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань), ч.3 ст.189 КК України (вимагання, поєднане із насильством).

Слідчі Рівненського відділу поліції під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури продовжують здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

За вказані правопорушення спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.



Матеріали Рівненської місцевої прокуратури.