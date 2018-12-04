Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія

Рівненська область 28-гру, 2018, 11:119 prov 0

Дубенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 4 жителів області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, та проникнення у приміщення).

21.12.2018 судом застосовано щодо усіх підозрюваних запобіжні заходи: стосовно одного із учасників розбійного нападу – у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, стосовно інших – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 опівночі четверо жителів області, діючи з корисливих мотивів, вчинили зухвалий розбійний напад на автозаправну станцію у с.Панталія Дубенського району. Одягнуті у балаклави зловмисники проникли до приміщення, розбивши металопластикові двері, та, застосувавши насильство і погрожуючи зброєю, відібрали у касира і ще одного працівника АЗС гроші, після чого зникли на автомобілях.

Трьох нападників правоохоронці затримали того ж дня «за гарячими слідами», четвертого – згодом за місцем проживання.

Досудове розслідування триває і перебуває на контролі Дубенської місцевої прокуратури.

Згідно із Законом зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.



За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури

Рівненської області.