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Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія

Рівненська область 28-гру, 2018, 11:119 prov 0
Дубенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою 4 жителів області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, та проникнення у приміщення).
21.12.2018 судом застосовано щодо усіх підозрюваних запобіжні заходи: стосовно одного із учасників розбійного нападу – у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, стосовно інших – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю.
Нагадаємо, 19 грудня 2018 опівночі четверо жителів області, діючи з корисливих мотивів, вчинили зухвалий розбійний напад на автозаправну станцію у с.Панталія Дубенського району. Одягнуті у балаклави зловмисники проникли до приміщення, розбивши металопластикові двері, та, застосувавши насильство і погрожуючи зброєю, відібрали у касира і ще одного працівника АЗС гроші, після чого зникли на автомобілях.
Трьох нападників правоохоронці затримали того ж дня «за гарячими слідами», четвертого – згодом за місцем проживання.
Досудове розслідування триває і перебуває на контролі Дубенської місцевої прокуратури.
Згідно із Законом зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури
Рівненської області.
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