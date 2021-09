Голокост - божевільна політика "вищої раси"

"Бо я — Господь, я не змінююся.

Тому ви, сини Якова, ще не загинули". Малахії 3:6



Голокост євреїв починається значно раніше ніж розпочалася ІІ світова. У тоталітарній диктаторській державі, завжди дуже все залежить від примх, характеру, політики однієї людини – диктатора. Так Адольф Гітлер великий неудачник, як в політиці, так і в особистому житті, але, разом з тим, великий комбінатор та аферист, - посидівши в тюрмі за участь у невдалому «пивному путчі», від бездіяльності за гратами написав книгу «Майн Кампф", в якій прямо і чітко виробив божевільну стратегію, якій, власне, ніхто і уваги не приділив на той час. Але це божевілля він почав втілювати в реальне життя, коли завдяки державному перевороту прийшов до влади. Особливо йому очі музолили гарні, розумні та обдаровані євреї – музиканти, вчені, підприємці та банкіри, які на той час автономно були заможними та мали рацію ведення комерційних справ.

Занадто нав’язувалася доктрина «вищої арійської нації» - особливої раси над расами, в жилах яких тече чиста арійська кров. Націонал-соціалістичний режим одержимого диктатора грунтувався на нацистській расовій доктрині, згідно з якою німці - "арійці" належать до вищої раси, а євреї вважалися Untermenschen - недолюдьми.



Расова ідеологія нацизму Click here to copy a link to this section

Адольф Гітлер – фюрер, тобто очільник, націонал-соціалістичної партії Німеччини, – сформулював і пропагував ідеї, котрі набули розголосу як нацистська ідеологія. Гітлер вважав себе філософом і глибоким мислителем та був переконаний, що знайшов ключ до розуміння надзвичайно складного світу. Його теорія базувалася на тому, що Раса панів має панувати – усі інші недолюди і раби мають працювати на них. Родини цієї раси мають прожити своє життя якнайкраще – усе мають використати максимально, як тільки можна і що тільки можна взяти з цього життя. Тому з рабів (словян, євреїв, інших народів) стягали коштовності, хутро, волосся для виготовлення перук, попіл зі спалених в'язнів везли ешелонами для удобрення ненадто родючої німецької землі.

Гітлер вважав, що характерні особистісні та соціальні риси, здібності та поведінку людини визначає її так зване расове походження. З погляду фюрера, всі етнічні групи, раси або народи (він використовував ці терміни як взаємозаміння) мали спадкові риси, що передавалися з покоління в покоління. Жодна людина була нездатна подолати ознаки своєї раси. Всю історію людства можна було пояснити з позицій боротьби між расами.

Формулюючи свою расову ідеологію, Гітлер та інші нацисти спиралися на ідеї німецьких соціал-дарвіністів кінця XIX століття. Слідом за соціал-дарвіністами, нацисти вважали, що людство складалося з окремих «рас» і кожна раса мала певні відмінності, що передавалися генетично з часів виникнення людини як виду в доісторичну епоху. Ці гадані спадкові відмінності стосувалися не лише зовнішності та фізичної статури, але також нібито визначалиали психіку, спосіб мислення, творчі та організаційні здібності, інтелект, смаки та культурні вподобання, фізичну силу та здатність до військової служби.





Поза тим, нацисти запозичили від соціал-дарвіністів їхню інтерпретацію дарвінівської еволюційної теорії, котра постулювала «виживання найпристосованіших». Для нацистів виживання раси залежало від її здатності до розмноження, від накопичення земельних ресурсів задля харчування чимдалі більшого населення, а також від пильного збереженні чистоти свого генофонду, тобто унікальних «расових» ознак, якими «природа» нібито наділила її для досягнення успіху в боротьбі за існування. Оскільки кожна «раса» прагнула до поширення, і оскільки простір для цього на Землі був обмежений, боротьба за існування «природно» призводила до жорстоких завоювань і військового протистояння. Отже, війна, і навіть неперервна війна, нібито була невід’ємною складовою природи та людини як природного створіння.

Особливу жорстокість та ідеологію виховували в гітлерюгендах – школах для підростаючого покоління – так званих "юних фашистів" "майбутнього Третього Рейху". Це саме і пояснює особливу жорстокість німецьких солдат по відношенню до іншщих.



Історія стародавньої Палестини була досить драматичною, починаючи із вигнання євреїв після їхнього невдалого повстання проти римського панування в 132-135 рр. Після цієї події Земля обітована заселялася переважно арабами, залишаючись епіцентром розсіювання євреїв за межі їхньої батьківщини- Землі Ізраїлевої.З цього часу розпочинаються хвилі кривавих єврейських погромів, ніби збувалося Писання: «… і будуть вони мандрувати поміжнародами»«Осії 9:17». А новітня історія їм несе нові випробування. Злочини Бабиного Яру перевершили всі відомі до цього часу трагедії. Ширина ярів – 300 метрів, глибина – до 50, довжина досягала 3,5 кілометрів. Саме тут нацисти втілювали в життя заповіді «великого фюрера». Адже гітлерівський план «Ост» передбачав перетворення України на колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток рейху, «життєвий простір» для колонізації «вищої раси». Він відкрито говорив під час своїх одержимих ораторських промов пробожественне походження «вищої арійської раси», «про чисту вибрану арійську кров» і про нижчі раси – покликання, яких працювати на них – панів цього світу.

Ще з приходом фашистів до влади (1934) у Німеччині, євреїв проголосили головами ворогами диктатури. Їм було заборонено займатися громадськими справами, викладати в школах, вузах, практикувати лікарями, юристами, в їхніх паспортах ставили спеціальні позначки й усім жінкам дописували ім’я Сара, а чоловікам – Ізраїль. Словом, проходив процесвитіснення євреїв з політичного, економічного та культурного життя: дітей виганяли зі шкіл, а студентів із вузів. Це робилося за наказу фюрера, який був переконаний, що німецька армія зазнавала краху в І світовій війні через зрадництво євреїв і комуністів (а психологи кажуть, що він, фюрер, вже тоді страждав від якоїсь стадії шизофренії). Психологи та дослідники анатомії єдині в думці, що Гітлер був невиліковно хворий вже в 30-х, бо те що робив він і втілював в життя здорова людина однозначно не могла таке творити.

В період з 7 по 13 листопада 1938 року було вбито або доведено до самогубства близько 400 людей. Було зруйновано понад 1400 синагог, молитовних кімнат, інших місць для відправлення служби, а також тисячі крамниць, помешкань, єврейських кладовищ. Станом на 10 листопада близько 30 тисяч євреїв були поміщені до концентраційних таборів, з них сотні були вбиті або загинули через нестерпні умови.

Нацистський «новий порядок» у ІІ світову передбачав поголовне винищення євреїв. В планах фашистського керівництва Німеччини, євреї підлягали тотальній ліквідації. Повне їх знищення називалося остаточним рішенням єврейського питання.

Для виконання цієї задачі були створені спеціальні оперативні групи («эйзацгруппен») СС. На території Волині діяв підрозділ Sonderkommanda-4-а, в якому нараховувалося 160 вояків німецької армії. Додатково, до єйзацгруп для, так званої, очистки території та знищення євреїв, направлялися окремі бригади «Ваффен-СС». Ці підрозділи по суті представляли собою команди професійних вбивць.

Апетити людиноненависницьких ідей фашистів були аномальними. Знищувалися не лише євреї, а й інші народності. Теорія Гітлера навіть слов’ян не розділяла на нації . Для нього це також була нижча раса, оскільки він спирався на колишню славу Імперії Карла Великого, пангерманізму і т.д.

От про що говориться в Документі Федерального архіву в Кобленце

Обід 18.09. Головний штаб фюрера. Пятница,

19 вересня 1941 р.

Рапорт №32

Запрошені: рейхсміністр д-р Ламмерс, рейхсміністр Кох.

Розмови точилися переважно над ідеєю створення незалежної України та відкриття університету.

Гітлер категорично відкинув ідею незалежної України:

« ..Слов’яни - це сімейство кроликів. Якщо клас господарів їх не буде підштовхувати, вони ніколи не зможуть піднятися вище рівня кролячого сімейства. ... Будь-яке знання, яке їм буде дане, в кращому випадку перетвориться у них в пів-знання, яке зробить їх незадоволеними і анархічними. З них вистачить навчитися рахувати до 10ти. Їхнє призначення працювати на землі на Великий ІІІ Рейх.» Саме з цієї причини ідея створення університету в Києві повинна бути відкинута. В кінцевому підсумку, від цього міста майже нічого не залишиться.

Тенденція фюрера, який розглядає знищення великих російських міст, як умова тривалості нашої влади в Росії, знайшла підтримку у райхскомісара, який хотів зруйнувати українську промисловість, щоб змусити пролетаріат повернутися в село ... Фюрер представив англійське панування над Індією як найбільш гідну мету наших зусиль щодо управління на Сході.

Косик В.

Украина и Германія уДругій світовій війні., С. 553

В Україні у вересні також робилися страшні речі.

Усього в перші місяці окупації жертвами стали 850 тисяч осіб. Упродовж 103 тижнів окупації кожного вівторка і п’ятниці в Бабиному Яру розстріляли 220 тисяч, а за іноземними джерелами – 300 і понад 400 тисяч чоловік. В дитинстві у сільській бібліотеці мені попала в руки книжка – «Київські ночі», в якійрозповідається про те, як головна героїня історії вижила, вибралася вночі з-поміж трупів, крові та сирого піску з ями Бабиного Яру та пережила жахіття окупованого Києва. Речі убієнних: одяг, золото – німці вивозили до першої залізничноїстанції, завантажували у вагони, які прямували до Німеччини. Чомусь до цього часу даний твір не включений у шкільну програмухоча бв позакласне читання. Якби такі реальні історії знали, то нікому б в голову не приходила думка, щоб на могилах жертв будувати розважальні заклади….

Такі бабині яри були в кожному українському селі та місті.

У Рівному станом на 1 січня 1941 року проживало 40612 чоловік, з них 82% становили євреї, 19% – поляки і 8% – українці. Вцілому по області євреї посідали за українцями ( 859415 чол.) друге місце ( 101443 чол). Першими жертвами масового терору стала Рівненська община євреїв, що налічувала 23000 чоловік. 6 листопада 1941 року майже 19000 з них були розстріляні на східній околиці в урочищі «Сосонки». По Рівному були розвішені об’яви про те, що всі особи єврейської національності повинні з’явитися на площу, при цьому мати документи, свої речі, теплий одяг. Поширювалися наївні чутки, що їх будуть перевозити до Ізраїлю ( така схема діяла по усій окупованій території).Із розповіді свідка тих страшних подій: « Підходячи до Сосонок зрозуміли, що прийшла смерть. Нашу колону вели фашисти з вівчарками. Перед моїми очима постала жахлива картина, від якої навіть тепер, коли загроза смерті минула, кров холоне в жилах. Перед нами була свіжовикопана канава довжиною більш як 100 метрів, а неподалік від неї ще кілька ям. П’яні німціпримушували всіх роздягатися догола і групами по кілька чоловік проводили до ями та розстрілювали на очах у всіх. Дітей вони підкидали і в повітрі розстрілювали. Через деякий час кат підходив до стола, випивав келих горілки, закушував бутербродами й знову продовжував свою чорну справу. Так тривало три дні й три ночі».

У Висоцькому районі жертвами стали 18000 євреїв, у Дубнівському – 12000, і цей чорний список можна продовжувати до безкінечності. У Сарнах, де загинуло до 18 тисяч осіб,німці створили гетто для знищення євреїв у перші дні окупації. Багато наших краян, ризикуючи своїм життям і життям родини, переховували єврейських жінок і дітей.

Пам’ятник загиблим євреям у Сарнах

Дослідники історії, релігієзнавці стверджують, що гоніння євреїв та Голокост передбачений в Біблії. Ісаї 41:8-14 Ісаї 3: 16-26. Основна причина, на яку вказує Писання це те, що євреї часто зраджували Бога, який заключив завіт з Авраамом і після усіх чуд, які Він вчинив для них – вони служили іншим язичницьким богам. Також в Біблії сказано, що "жменька ізраїлева" врятується, як головешка з вогню, а ті що гонили їх - великі і величаві будуть списані на піску.



Плани Гітлера провалилися, бо це не залежить неавіть від наймасштабнішої армії фанатиків. Він зазнав ніщівного краху. За словами сучасників в останні дні він ходив горбатий, похмурий, а від голосу, яким він супроводжував великі паради та мітинги - нічого не лишилося. З інших країн не вдалося зробити території – аграрно-сировинного простору, як і його «божественне походження» закінчилося самогубством, а його «унікальне божественне» тіло - в обгорілий труп, який нагадував мумію стародавніхєгипетських божків.

Довгі роки тоталітарної системи в СРСР замовчувалася правда про трагедію євреїв у ІІ світову війну, трагедію Бабиного Яру. Адже Сталін оголосив євреїв космополітами-антипатріотами, або згадували дуже поверхнево. І тільки із здобуттям Україною незалежності велика трагедія стала відома широкому загалу. Щодо комунізму і фашизму вони були звісно антипатріотами, але слід повчитися у євреїв патріотизму кожному, бо не мати довгий час своєї держави, вміти так цінувати і берегти свої культуру, традиції,релігію можна побажати кожному з нас.

Кожного рокув кінці вересня по навчальних закладах держави проходять уроки пам’яті, де вивчають трагічну долю народу, з предками якого Мойсеєм і Авраамом, Давидом і Марією Магдалиною, Яковом, Ісусусом Христом Бог - Творець Всесвіту - спілкувався безпосередньо…

Дивитися фільм про Голокост





Світлана Коток, історик