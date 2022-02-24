Сьогодні Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму

У всьому світі 9 листопада відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, як день, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв.

9 листопада за ініціативою Міжнародної мережі проти расизму UNITED, що об'єднує понад 500 організацій з 49 країн і діє незалежно від політичних партій і урядів, в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism).

Тисячоліттями проти євреїв різні армії світу вели війни, проводили політику висміювання, притоптування, складання анекдотів, що мало формувати негативне ставлення та цькування вцілому до цього народу.

Те що сьогодні відбувається в Ізраїлі, - це не щось нове, а історія, яка тягнеться ще і до нашої ери. Річ в тім, що тільки євреї поклонялися Богу Живому, коли різні імперії і наддержави – об’єднання поклонялися бованам. І Бог завжди був на стороні Свого народу, що Сам не раз прорікав:

" Бо я буду для нього, - слово Господнє, - вогненним муром навкруги й Я буду його славою посеред нього.»

12 Бо так говорить Господь сил, що послав мене із-за своєї слави до народів, які вас обдерли: «Хто до вас доторкнеться, той доторкнеться до зіниці ока Мого!»

16 Господь посяде Юду як свій пай на Святій Землі. Він знову вибере Єрусалим.

17 Замовкни перед Господом усяке тіло, бо Він пробуджується з святого житла свого!»



"І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році, шість сотень шістдесят і шість талантів золота,

15 окрім того, що приходило від купців та з торгівлі ходячих, та від усіх царів Арабії та краєвих намісників.

16 І зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів золота йшло на одного щита,

17 та три сотні щитів менших із кутого золота, три міні золота йшло на одного щита. І цар віддав їх до дому Ливанського Лісу.

18 І зробив цар великого трона зо слонової кости, і покрив його щирим золотом.

19 У трона було шість ступенів; а голова в трона кругляста позад його та поруччя з того й з того боку при місці сидіння, та два леви, що стояли при поруччях.

20 І дванадцять левів стояли там на шости ступенях із того й з того боку. По всіх царствах не було так зробленого!

21 І ввесь посуд на пиття царя Соломона золото, і всі речі дому Ливанського Лісу щире золото, нічого із срібла, воно за Соломонових днів не рахувалося за щось.

22 Бо цар мав на морі таршіські кораблі разом із кораблями Хірамовими. Раз на три роки приходили таршіські кораблі, що довозили золото, і срібло, і слонову кість, і мавп, і пав.

23 І став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів, щодо багатства та щодо мудрости.

24 І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його серце.

25 І вони приносили кожен свого дара, речі срібні та речі золоті, й одежу, і зброю, і пахощі, коні та мули, із року в рік.

26 І назбирав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча й чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та з царем в Єрусалимі.

27 І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а кедрів наскладав, щодо численности, як сикомори, що в Шефелі!

28 А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та з Кеве; царські купці брали їх із Кеве за встановлені гроші.

29 І входила й виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шеклів срібла, а кінь за сто й п'ятдесят.»

Тому час від часу ворог повставав проти єврейського народу, що в новітній історії отримало назву Голокост.

1938 р. почалися масові єврейські погроми "Кришталева ніч" у Німеччині. "Кришталева ніч", або "Ніч розбитих вітрин" - серія єврейських погромів, організованих нацистами в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р. на території Німеччини та Австрії. Вона стала першою масовою акцією фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв. 9 листопада 1938 нацисти вбили понад 90 осіб, 30 тисяч євреїв були схоплені і відправлені в концтабори. Сотні синагог було спалено дотла, а тисячі вітрин магазинів, якими володіли євреями, розбиті - звідси й виникла історична назва погрому.

Згідно з оцінками істориків, практично повна відсутність реакції на погром як всередині самої Німеччини, так і в інших країнах Європи розв'язала фашистам руки й послужила стимулом до початку масового знищення європейських євреїв. "Кришталева ніч" стала поворотним пунктом у долі німецького та австрійського єврейства і прямим прологом одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму - масового винищення євреїв - Голокосту, що забрав життя 6 мільйонів осіб. Народи, які жили навколо євреїв бачили та чули про чуда, які чинив їх Бог та рятував з руки напасників. Також навіть заздрили їм, особливо, коли слава про процвітання Ізраїльського Царства при Соломоні поширилася по всьому світу і усі поспішали царю принести дари та побачити про почуте на власні очі:"І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році, шість сотень шістдесят і шість талантів золота,15 окрім того, що приходило від купців та з торгівлі ходячих, та від усіх царів Арабії та краєвих намісників.16 І зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів золота йшло на одного щита,17 та три сотні щитів менших із кутого золота, три міні золота йшло на одного щита. І цар віддав їх до дому Ливанського Лісу.18 І зробив цар великого трона зо слонової кости, і покрив його щирим золотом.19 У трона було шість ступенів; а голова в трона кругляста позад його та поруччя з того й з того боку при місці сидіння, та два леви, що стояли при поруччях.20 І дванадцять левів стояли там на шости ступенях із того й з того боку. По всіх царствах не було так зробленого!21 І ввесь посуд на пиття царя Соломона золото, і всі речі дому Ливанського Лісу щире золото, нічого із срібла, воно за Соломонових днів не рахувалося за щось.22 Бо цар мав на морі таршіські кораблі разом із кораблями Хірамовими. Раз на три роки приходили таршіські кораблі, що довозили золото, і срібло, і слонову кість, і мавп, і пав.23 І став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів, щодо багатства та щодо мудрости.24 І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його серце.25 І вони приносили кожен свого дара, речі срібні та речі золоті, й одежу, і зброю, і пахощі, коні та мули, із року в рік.26 І назбирав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча й чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та з царем в Єрусалимі.27 І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а кедрів наскладав, щодо численности, як сикомори, що в Шефелі!28 А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та з Кеве; царські купці брали їх із Кеве за встановлені гроші.29 І входила й виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шеклів срібла, а кінь за сто й п'ятдесят.»Тому час від часу ворог повставав проти єврейського народу, що в новітній історії отримало назву Голокост.1938 р. почалися масові єврейські погроми "Кришталева ніч" у Німеччині. "Кришталева ніч", або "Ніч розбитих вітрин" - серія єврейських погромів, організованих нацистами в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р. на території Німеччини та Австрії. Вона стала першою масовою акцією фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв. 9 листопада 1938 нацисти вбили понад 90 осіб, 30 тисяч євреїв були схоплені і відправлені в концтабори. Сотні синагог було спалено дотла, а тисячі вітрин магазинів, якими володіли євреями, розбиті - звідси й виникла історична назва погрому.Згідно з оцінками істориків, практично повна відсутність реакції на погром як всередині самої Німеччини, так і в інших країнах Європи розв'язала фашистам руки й послужила стимулом до початку масового знищення європейських євреїв. "Кришталева ніч" стала поворотним пунктом у долі німецького та австрійського єврейства і прямим прологом одного з найстрашніших злочинів нацистського режиму - масового винищення євреїв - Голокосту, що забрав життя 6 мільйонів осіб.



Глобалізація світової економіки, міграція багатьох мільйонів людей з різних країн світу в регіони з більш високим рівнем економічного розвитку (перш за все, в країни Західної Європи і США), поширення націоналістичних і релігійних поглядів екстремістського толку і пов'язане з цим посилення міжнародного тероризму - все це викликало зростання ксенофобії, якого не уникли навіть найбільш розвинені держави. Дуже часто націоналістичні тенденції спираються на вже випробувану в минулому ідеологію. У результаті на початку ХХI століття в різних регіонах світу почастішали прояви ксенофобії, націоналізму, антисемітизму, расизму - всього того, що складає поняття "фашизм".

Неонацистські настрої ростуть у росії - країні, лідер якої веде війни не лише в Україні, а й в інших країнах. А з початком повномасштабної війни в Україні світові політологи вивели таке поняття як – «рашизм».

Невдачі бліц-кригу в Україні змусили росію розпалювати новий конфлікт проти Ізраїлю .В американському Інституті вивчення війни 7 жовтня повідомили, що Кремль використовує атаку «Хамасу» в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, що спрямовані на зменшення підтримки та уваги США і всього західного світу до України.

"А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім'я твоє, Мій ти!

2 Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я. 3 Бо Я Господь, Бог твій, Святий Ізраїлів, твій Спаситель! Дав Я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію й Севу замість тебе. 4 Через те, що ти став дорогий в Моїх очах, шанований став, й Я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою. 5 Не бійся, бо Я ж із тобою! Зо сходу згромаджу насіння твоє, і з заходу тебе позбираю. 6 Скажу півночі: Дай, а до півдня: Не стримуй! Поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі, 7 і кожного, хто тільки зветься Іменням Моїм, і кого Я на славу Свою був створив, кого вформував та кого Я вчинив. 8 Приведи ти народа сліпого, хоч очі він має, і глухих, хоч вуха в них є!

9 Нехай разом зберуться всі люди і народи згромадяться: хто поміж ними розкаже про це, і хто розповість про минуле? Нехай дадуть свідків своїх і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть: Це правда! 10 Ви свідки Мої, говорить Господь, та раб Мій, якого Я вибрав, щоб пізнали й Мені ви повірили, та зрозуміли, ще це Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені! 11 Я, Я Господь, і крім Мене немає Спасителя! 12 Я розказав, і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами, ви ж свідки Мої, говорить Господь, а Я Бог! 13 І Я здавна Той Самий, і ніхто не врятує з Моєї руки, як що Я вчиню, то хто це перемінить? 14 Так говорить Господь, ваш Відкупитель, Святий Ізраїлів: Ради вас Я послав у Вавилон, і зганяю усіх втікачів, а халдеїв кораблі їх утіхи.

15 Я Господь, ваш Святий, Творець Ізраїля, Цар ваш! 16 Так говорить Господь, що дорогу на морі дає, а стежку в могутній воді, 17 що випровадив колесницю й коня, військо та силу, що разом лягли і не встали, зотліли, як льон, та погасли... 18 Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте! 19 Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а в пустині річки. 20 Буде славити Мене польова звірина, шакали та струсі, бо воду Я дам на степу, а в пустині річки, щоб напувати народ Мій, вибранця Мого. 21 Цей народ Я Собі вформував, він буде звіщати про славу Мою". Спільними зусиллями був переможений фашизм, який приніс світу мільйони жертв. Після 1945 р. народи всіх країн, і, перш за все, ті, на долю яких випали найбільші страждання, сподівалися, що переможена не тільки фашистська військова армада, але і викоренена сама фашистська ідеологія. Однак цього не сталося.Глобалізація світової економіки, міграція багатьох мільйонів людей з різних країн світу в регіони з більш високим рівнем економічного розвитку (перш за все, в країни Західної Європи і США), поширення націоналістичних і релігійних поглядів екстремістського толку і пов'язане з цим посилення міжнародного тероризму - все це викликало зростання ксенофобії, якого не уникли навіть найбільш розвинені держави. Дуже часто націоналістичні тенденції спираються на вже випробувану в минулому ідеологію. У результаті на початку ХХI століття в різних регіонах світу почастішали прояви ксенофобії, націоналізму, антисемітизму, расизму - всього того, що складає поняття "фашизм".Неонацистські настрої ростуть у росії - країні, лідер якої веде війни не лише в Україні, а й в інших країнах. А з початком повномасштабної війни в Україні світові політологи вивели таке поняття як – «рашизм».Невдачі бліц-кригу в Україні змусили росію розпалювати новий конфлікт проти Ізраїлю .В американському Інституті вивчення війни 7 жовтня повідомили, що Кремль використовує атаку «Хамасу» в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, що спрямовані на зменшення підтримки та уваги США і всього західного світу до України."А тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю: Не бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім'я твоє, Мій ти!Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде палити тебе його полум'я.Бо Я Господь, Бог твій, Святий Ізраїлів, твій Спаситель! Дав Я на викуп за тебе Єгипта, Етіопію й Севу замість тебе.Через те, що ти став дорогий в Моїх очах, шанований став, й Я тебе покохав, то людей замість тебе віддам, а народи за душу твою.Не бійся, бо Я ж із тобою! Зо сходу згромаджу насіння твоє, і з заходу тебе позбираю.Скажу півночі: Дай, а до півдня: Не стримуй! Поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої від окраїн землі,і кожного, хто тільки зветься Іменням Моїм, і кого Я на славу Свою був створив, кого вформував та кого Я вчинив.Приведи ти народа сліпого, хоч очі він має, і глухих, хоч вуха в них є!Нехай разом зберуться всі люди і народи згромадяться: хто поміж ними розкаже про це, і хто розповість про минуле? Нехай дадуть свідків своїх і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть: Це правда!Ви свідки Мої, говорить Господь, та раб Мій, якого Я вибрав, щоб пізнали й Мені ви повірили, та зрозуміли, ще це Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені!Я, Я Господь, і крім Мене немає Спасителя!Я розказав, і споміг, і звістив, і Бога чужого немає між вами, ви ж свідки Мої, говорить Господь, а Я Бог!І Я здавна Той Самий, і ніхто не врятує з Моєї руки, як що Я вчиню, то хто це перемінить?Так говорить Господь, ваш Відкупитель, Святий Ізраїлів: Ради вас Я послав у Вавилон, і зганяю усіх втікачів, а халдеїв кораблі їх утіхи.Я Господь, ваш Святий, Творець Ізраїля, Цар ваш!Так говорить Господь, що дорогу на морі дає, а стежку в могутній воді,що випровадив колесницю й коня, військо та силу, що разом лягли і не встали, зотліли, як льон, та погасли...Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте!Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а в пустині річки.Буде славити Мене польова звірина, шакали та струсі, бо воду Я дам на степу, а в пустині річки, щоб напувати народ Мій, вибранця Мого.Цей народ Я Собі вформував, він буде звіщати про славу Мою".

Отак прорік Ісая у 765 р. до н.е. і цього не може перемінити ніхто. Так було і буде до кончини віку. Багато різних язичників, нелюдів і невігласів зазіхали на Божий Народ, та дарма – Бог списав їх на піску, бо вони перед Творцем Світу просто пилюка...

Світлана Коток.