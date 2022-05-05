4-5 травня Ізраїль відзначає 74 річницю створення держави

Як відомо, історія ізраїльського народу сягає в глибоку давнину. Це Богом вибраний народ за те, що вони поклонялися лише одному Живому Богові – Творцю Всесвіту, в той час, як величезні імперії шанували богів язичницьких, або придуманих своїх родових божків, витесаних з дерева, глини чи каменю.

Пророк Ісайя, якого пророцтва збулися абсолютно по відношенню не лише до ізраїльського народу, а й інших імперій передбачив падіння та вигнання Ізраїлю, «розпорошення народу по світу» на більш, як 2 тисячі років. А також збулося його пророцтво відносно створення держави Ізраїль за один день та повернення євреїв у Землю Обітованну. Як відомо, Авраам заключив договір з Богом, Який говорив з ним про те, що за його вірність перед Богом Він дасть йому насліддя, як зорі на небі та «землю, що тече медом і молоком». Насправді так і було, бо основне заняття, яким займалися євреї було тваринництво, а бджоли робили свої пасіки прямо в траві на землі. У Біблії час від часу зустрічається про "струмок меду".



5 Не бійся, бо Я ж із тобою! Зо сходу згромаджу насіння твоє, і з заходу тебе позбираю.

6 Скажу півночі: Дай, а до півдня: Не стримуй! Поприводь ти синів моїх здалека, а дочки мої — від окраїн землі,

У ставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господня над тобою засяла!

2 Бо темрява землю вкриває, а морок — народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється!

3 І підуть народи за світлом твоїм, а царі — за ясністю сяйва твого.

4 Здійми свої очі навколо й побач: усі вони зібрані, і до тебе ідуть; сини твої йдуть іздалека, а дочок твоїх на руках он несуть!

3 Бо приходять ось дні, говорить Господь, і Я верну народ Мій Ізраїлів та Юдин, каже Господь, і верну їх до Краю, що їхнім батькам Я був дав, і вони посядуть його.

Єремія 30:3

10 А ти не лякайся, рабе Мій Якові, каже Господь, і не страшися, Ізраїлю, бо Я ось врятую тебе із далекого краю, і нащадків твоїх з краю їхнього полону!

Єремія 30:10

18 Так говорить Господь: Ось Я поверну з полону шатра Яковові, і змилуюся над місцями його пробування, і на пагірку своїм побудується місто, а палац осядеться на відповідному місці своїм.

Єремія 30:18

19 І вийде подяка із них та голос радіючих, і Я їх помножу, і не буде їх мало, і прославлю Я їх і не будуть принижені! 20 І сини його стануть, як перше, а збір його буде міцний перед лицем Моїм, і Я покараю всіх тих, хто його переслідує!

Єремія 30:19-20

1 Того часу, говорить Господь, для всіх родів Ізраїля стану Я Богом, вони ж Мені стануть народом!

Єремія 31:1

Історія Ізраїлю дуже драматична. Практично Старий і Новий Заповіти – це скорочена історія єврейського народу. Пророцтва єврейських пророків були добре відомі усім. Народи боялися їх, бо чули і бачили на власні очі про могутність Бога Ізраїлевого.

На цій темі дуже багато хто спекулював та маніпулював фактами та самими євреями. Так фашисти у роки ІІ світової війни, щоб виловити як найбільше євреїв в гето – розвішували оголошення, в яких було наказано "...усім особам єврейської національності зібратися у визначеному місці із усіма речами, документами та грошима". А не офіційно поширювали інформацію, що їх усіх повезуть в Ізраїль. Звісно, налякані євреї брали усі свої речі та коштовності і прибували в гето. Подальша їх доля відома...

На момент проголошення держави було всього 650 тисяч євреїв. Наразі - 9 000 300 чоловік, станом на 2021 рік.

Цьогоріч 5 травня відбувся традиційний військово-повітряний парад. Вперше повітряний парад Дня Незалежності пройшов над Хевроном.

У День Незалежності прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звернувся до співгромадян:

«День Незалежності – це день нашої великої й національної гордості. Держава розвивається, процвітають високі технології, зміцнюється система охорони здоров’я, діти на периферії сьогодні мають можливості, яких не було у минулому… І, дякувати Богу, в Ізраїлі є заробіток для всіх охочих, є впевненість, попри те, що наші вороги ні на мить не заспокоюються у своїх спробах завдати нам шкоди. Ізраїль подолає будь-які зовнішні загрози – ближні та далекі.

Брати й сестри, те, що призвело до руйнування стародавньої єврейської держави в період Другого Храму і попередньої держави часів Першого Храму, було чимось іншим – розколом серед нашого народу. Подивіться, тут ніколи не виживала єврейська держава незалежна та єдина понад 80 років. Цього разу ми отримали ще одну можливість, третю можливість для єврейського народу. Ми не повинні дозволити ненависті охопити нас, опанувати нас. Ми повинні з добротою дивитися один на одного і вірити, що й інший бажає країні добра, навіть якщо він дотримується абсолютно інших переконань. Ми всі повинні завжди ставити в основу благо держави вище наших секторальних інтересів, вище наших особистих інтересів. 74 роки існування держави навчили нас, що коли народ Ізраїлю єдиний, ніхто не зуміє нас зламати. Я закінчу словами молитви за Ізраїль». Історія Ізраїлю дуже драматична. Практично Старий і Новий Заповіти – це скорочена історія єврейського народу. Пророцтва єврейських пророків були добре відомі усім. Народи боялися їх, бо чули і бачили на власні очі про могутність Бога Ізраїлевого.На цій темі дуже багато хто спекулював та маніпулював фактами та самими євреями. Так фашисти у роки ІІ світової війни, щоб виловити як найбільше євреїв в гето – розвішували оголошення, в яких було наказано "...усім особам єврейської національності зібратися у визначеному місці із усіма речами, документами та грошима". А не офіційно поширювали інформацію, що їх усіх повезуть в Ізраїль. Звісно, налякані євреї брали усі свої речі та коштовності і прибували в гето. Подальша їх доля відома...На момент проголошення держави було всього 650 тисяч євреїв. Наразі - 9 000 300 чоловік, станом на 2021 рік.Цьогоріч 5 травня відбувся традиційний військово-повітряний парад. Вперше повітряний парад Дня Незалежності пройшов над Хевроном.У День Незалежності прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет звернувся до співгромадян: