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Зеленський і Байден підпишуть безпекову угоду на саміті G7

Головна / Війна з московитами / Політика 13-чер, 2024, 09:319 prov 0
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський на саміті G7 в Італії у четвер, 13 червня, підпишуть двосторонню безпекову угоду між державами. Як передає агенція AFP, про це журналістам у середу, 12 червня, повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, Байден і Зеленський зустрінуться у четвер, "щоб обговорити нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому", а після цього підпишуть двосторонню безпекову угоду, зафіксувавши "що наша підтримка триватиме довго в майбутньому".
Салліван зазначив, що угода не передбачатиме жодних зобов'язань щодо використання збройних сил США, але передбачатиме постачання зброї та надання допомоги Україні.
"Підписавши це, ми також надішлемо Росії сигнал про нашу рішучість. Якщо Володимир Путін думає, що зможе пережити коаліцію, яка підтримує Україну, він помиляється", - наголосив радник Байдена, цитує Reuters.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву Саллівана, наголосивши, що українська сторона чекає саміту G7. "Ми пройшли великий шлях у нашій співпраці зі США, і вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою", - написав він у Telegram.
Джерело.
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