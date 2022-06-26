У Німеччині розпочався саміт G7, де говоритимуть про Україну

У німецькому Ельмау сьогодні, 26 червня, розпочався триденний саміт країн «Великої сімки», на якому світові лідери обговорюватимуть ряд критичних світових викликів, спричинених повномасштабним російським вторгненням в Україну. На саміт уже прибув президент США Джо Байден.
Про це повідомляє агенство Reuters.
48-й саміт лідерів країн Великої сімки повинен пройти в Німеччині з 26 червня по 28 червня. Окрім власне членів G7 - США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії - у саміті братимуть участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Шарль Мішель. Також запрошеним гостем на саміті буде президент України Володимир Зеленський.
Як зазначається, на саміті обговорюватимуть ряд тем, серед яких найактуальнішими будуть зростання цін на енергоносії та продовольство, загроза світового голоду, зміни клімату, геополітичне позиціювання Китаю, посилення авторитаризму у світі, підтримка України на тлі російського вторгнення.
При цьому, від світових лідерів очікують демонстрації єдиного фронту в підтримці України і посилення тиску на кремль.
«Основним меседжем на G7 буде єдність та координація дій… Це основний посил, що навіть у важкі часи… ми тримаємося нашого альянсу», - повідомило агентству джерело в Євросоюзі.
Водночас зазначається, що на саміті Байден та його колеги з G7 мають намір узгодити заборону на імпорт золота з росії.
Також, однією з тем, які обговорять світові лідери, стануть варіанти подолання зростання цін на енергоносії та заміни імпорту російських нафти та газу.
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