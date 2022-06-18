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Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Головна 23-июн, 2022, 21:519 prov 45
Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
Про це пише "Європейська правда".
"Угода. Європейська рада щойно вирішила надати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санду та народи України і Молдови. Наше майбутнє разом", - написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.
"Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента України Володимира Зеленського, президента Молдови Маю Санду  і прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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