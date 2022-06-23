Європарламент ухвалив резолюцію, де закликав невідкладно надати Україні та Молдові статус кандидатів в ЄС

Європейський парламент ухвалив резолюцію, де закликав невідкладно надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Більшістю голосів Європейський парламент ухвалив 23 червня резолюцію, в якій закликає глав держав і урядів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС «невідкладно».
Те ж саме пропонують щодо Грузії, але лише «коли її уряд виконає пріоритети, зазначені Європейською комісією».
Євродепутати заявили, що таке рішення на тлі війни рф проти України буде прирівнюватися до «демонстрації лідерства та рішучості». При цьому, вони наполягають на тому, що не існує «швидкого шляху» для членства в ЄС, а вступ країни залишатиметься структурованим процесом, «заснованим на заслугах», виконанні критеріїв членства в ЄС та залежатиме від ефективного впровадження реформ.
Тепер це питання також має розглянути Європейська рада, збори якої заплановані у межах саміту країни ЄС у Брюселі 23-24 червня.