Рівне:

Створення та просування сайтів

Європарламент ухвалив резолюцію, де закликав невідкладно надати Україні та Молдові статус кандидатів в ЄС

Головна / Україна і світ 23-июн, 2022, 13:139 prov 0
Європейський парламент ухвалив резолюцію, де закликав невідкладно надати Україні та Молдові статус кандидатів у члени Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту.
Більшістю голосів Європейський парламент ухвалив 23 червня резолюцію, в якій закликає глав держав і урядів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС «невідкладно».
Те ж саме пропонують щодо Грузії, але лише «коли її уряд виконає пріоритети, зазначені Європейською комісією».
Євродепутати заявили, що таке рішення на тлі війни рф проти України буде прирівнюватися до «демонстрації лідерства та рішучості». При цьому, вони наполягають на тому, що не існує «швидкого шляху» для членства в ЄС, а вступ країни залишатиметься структурованим процесом, «заснованим на заслугах», виконанні критеріїв членства в ЄС та залежатиме від ефективного впровадження реформ.
Тепер це питання також має розглянути Європейська рада, збори якої заплановані у межах саміту країни ЄС у Брюселі 23-24 червня.
Схожі новини
Єврокомісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС. ОНОВЛЕНО
Головна / Україна і світ

Єврокомісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС. ОНОВЛЕНО

Європарламент закликає негайно розпочати посередницьку місію ЄС на найвищому рівні для пошуку виходу з кризи в Україні - резолюція
Головна / Україна і світ

Європарламент закликає негайно розпочати посередницьку місію ЄС на найвищому рівні для пошуку виходу з кризи в Україні - резолюція

Україна здобула чергову перемогу на теренах Організації Об’єднаних Націй.
Війна з московитами / Україна і світ

Україна здобула чергову перемогу на теренах Організації Об’єднаних Націй.

Ні — носінню паранджі!
Україна і світ

Ні — носінню паранджі!

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда
Головна

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору