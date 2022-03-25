Україна здобула чергову перемогу на теренах Організації Об’єднаних Націй.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію “Гуманітарні наслідки агресії проти України”. Документ підтримали 140 держав. Резолюція чітко вказує на Росію як джерело гуманітарної катастрофи в Україні, - повідомляє Міністерство закордонних справ України. Цим документом Генеральна Асамблея ООН пропонує конкретні кроки щодо розв'язання гуманітарних проблем та вимагає від російського окупанта негайно припинити напади на цивільне населення.
Підтримка світу
Під час виступу на саміті Групи семи Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени до відключення Росії від GPS та до повної ізоляції Центрального банку РФ
Глава держави Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швеції. Президент закликав Швецію підтримати членство України в ЄС та застеріг, що Росія може розв’язати війну проти інших європейських держав
Допомога Україні
Сполучені Штати оголосили про готовність надати понад 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни Росії в Україні. Крім того, Білий дім у своїй заяві підтвердив намір прийняти до 100 000 українців та інших переміщених осіб, які рятуються від війни РФ проти України
Санкції проти РФ
США разом із союзниками та партнерами запроваджують додаткові санкції проти РФ через війну проти України. До нових санкційних списків потрапили понад 400 фізичних і юридичних осіб, серед яких 328 членів Держдуми РФ
Велика Британія оголосила про введення нових санкцій проти ще 65 фізичних та юридичних осіб через вторгнення Росії в Україну. Під обмеження, зокрема, потрапили російська залізниця та оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником російських безпілотників
Депутінізація світу
Світ не визнає спроби Росії виправдати свою війну проти України. Рада Безпеки ООН майже одноголосно провалила голосування за російський проєкт резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні. Окрім РФ, цинічну резолюцію підтримав лише Китай
Ізоляція РФ
Відсьогодні платіжна система Western Union припинила проведення грошових переказів у Росії та Білорусі через війну РФ проти України
Литовський постачальник газу Ignitis Grupe повністю відмовиться від закупівель у російського газового концерну
Один з найбільших нафтопереробних заводів Японії Eneos призупинить купівлю російської нафти після виконання поточних контрактів
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings анулює рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які потрапили під санкції ЄС
Credit Agricole заявив, що призупиняє діяльність у РФ