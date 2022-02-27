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Зеленський попросив сенаторів США "закрити небо" над Україною

Війна з московитами 05-мар, 2022, 19:279 prov 0
Джерело: два сенатори, які брали участь у зустрічі, в коментарі американському медіа CNN
Деталі: Джерело також сказало, що Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.  
Один із сенаторів сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США. 
Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів.
Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі тих моделей, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування. 
Водночас, Зеленський подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок.
Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!", що за словами джерела CNN "очевидно розчулило президента".
pravda.com.ua
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