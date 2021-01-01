Американці виступають за припинення купівлі російської нафти та закриття неба — опитування

Громадяни США вважають, що уряд має ввести додаткові санкції проти РосіїБільшість жителів США вважають, що влада повина припинити купувати російські нафту і газ та співпрацювати з НАТО над закриттям неба для захисту України від російських авіаударів.Reuters провели опитування серед громадян Сполучених Штатів Америки 3 і 4 березня. Відповідно до нього помітно, що вони ще бліьше занепокоєні ситуацією вторгення Росії в Україну.Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.80% опитаних переконані, що США повинні припинити купувати російську нафту.На думку 81% американців, Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.Втім, близько 62% громадян заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, аби захистити Україну.72% закликають уряд надати Україні зброю.Близько 74% підтвердили, що їхня країна повинна прийняти біженців із нашої держави.Загалом опитали 831 людину онлайн та англійською мовою по всій території США.