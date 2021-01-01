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Американці виступають за припинення купівлі російської нафти та закриття неба — опитування

Війна з московитами 05-мар, 2022, 12:229 prov 0
Громадяни США вважають, що уряд має ввести додаткові санкції проти Росії
Більшість жителів США вважають, що влада повина припинити купувати російські нафту і газ та співпрацювати з НАТО над закриттям неба для захисту України від російських авіаударів. 
Деталі
Reuters провели опитування серед громадян Сполучених Штатів Америки 3 і 4 березня. Відповідно до нього помітно, що вони ще бліьше занепокоєні ситуацією вторгення Росії в  Україну. 
Близько 74% американців заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні закрити небо над Україною.
 80% опитаних переконані,  що США повинні припинити купувати російську нафту.
На думку 81% американців,  Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії, у порівнянні з 77% у попередньому опитуванні.
Близько 77% респондентів згідні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.
Втім, близько 62%  громадян заявили, що варто платити більше за паливо та газ через кризу, аби захистити Україну. 
72%  закликають уряд  надати Україні зброю.
Близько 74%  підтвердили, що їхня країна повинна прийняти  біженців із нашої держави. 
Загалом опитали 831 людину онлайн та англійською мовою по всій території США. 
meta.ua.
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