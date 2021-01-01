За добу українські військові знищили три штурмовики та три вертольоти окупантів

Протиповітряна оборона країни продовжує знищувати ворожу авіацію та завдає повітряних ударів по колонах техніки і живій силі окупантів.
Вчора, 4 березня, українські військові знищили три російські штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"Вчора російські загарбники втратили три "грачі" – так називають штурмовики Су-25. Два із них збито на Чернігівщині та один – під Волновахою Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у свій останній політ минулої доби вирушили і три вертольоти російських окупаційних військ.
Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів.
Нагадуємо, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало близько семисот одиниць авіаційної техніки: приблизно 450 літаків і понад 250 вертольотів.
ТСН.