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Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки

Головна / Війна з московитською нечистю 02-мар, 2022, 09:349 prov 9
Було розбито ворожі колони
На деяких ділянках фронту українські військові витіснили ворога до кордонів з Росієї і до того ж відібрали багато техніки. 
Про це зазначається на офіційній сторінці у соціальній мережі 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки", - зазначили військові. 
Нагадаємо, що у ранковому зведенні Міноборони зазначають, що росіяни, зустрівши шалений опір і не отримавши запланованих успіхів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Так воєнні злочинці хочуть залякати цивільне населення, яке разом з нашими військовими чинить опір.
"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", — йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ? 198;
  • ББМ ? 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.
ТСН.
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