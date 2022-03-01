Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки

На деяких ділянках фронту українські військові витіснили ворога до кордонів з Росієї і до того ж відібрали багато техніки.
Про це зазначається на офіційній сторінці у соціальній мережі 93-тя ОМБр Холодний Яр.
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки", - зазначили військові.
Нагадаємо, що у ранковому зведенні Міноборони зазначають, що росіяни, зустрівши шалений опір і не отримавши запланованих успіхів, продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Так воєнні злочинці хочуть залякати цивільне населення, яке разом з нашими військовими чинить опір.
"Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках", — йдеться в повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ? 198;
- ББМ ? 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.