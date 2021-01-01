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Державний кордон України атакували з Росії та Білорусі — Держприкордонслужба Борис Ткачук

Головна / Актуально 24-фев, 2022, 09:259 prov 0
Близько 5 ранку 24 лютого державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Про це заявили українські прикордонники.
«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.
Залежно від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.
Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», — йдеться у заяві.
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