Україна побудує "стіну" на кордоні Білорусі та Росії на 1000 кілометрів, - Монастирський

Головна / Актуально 12-ноя, 2021, 14:039 prov 0

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про підготовку до "Великого будівництва-2022". У рамках проекту планують збудувати "стіну" на кордоні України з Білоруссю та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Право на владу" на каналі "1+1".

За словами глави відомства, побудувати паркан, завдовжки 1 000 кілометрів, хочуть протягом наступного року. Він зазначив, що будівництво буде проводитися за рахунок українських платників податків.

"Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наше спільне завдання, завдання всього уряду, президента, суспільства, тому що це будується за податки громадян, - наступного року побудувати кордон між Україною та Росією, між Україною та Республікою Білорусь. Йдеться про понад тисячу кілометрів державного кордону", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, як у відомстві планують протистояти спробам прориву кордону білоруськими мігрантами.