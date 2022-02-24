Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", - заявив глава держави у своєму привітанні з нагоди 105-ї річниці Дня Соборності України.
Він зазначив, що заради цього підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації".
"Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - повідомив президент.
Як сказано в указі глави держави №17/2024 від 22 січня, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.
Зеленський доручив Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації).
Уряду треба передбачити здійснення ряду кроків.
Зокрема, опрацювати "питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань".
Крім того, активізувати роботу з протидії дезінформації та пропаганді РФ щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну.
Також, розвивати взаємодію між українцями та поневоленими Росією народами.
Разом з тим, забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди, а також, висвітлювати у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.
Історична справедливість - які території України входять до РФНа території Росії є багато етнічних українських територій. Зокрема, до таких територій відносяться Стародубщина, Кубань, Зелений Клин та інші.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські загарбники масово депортують українців та викрадають українських дітей. Усіх росіяни відправляють у різні віддалені куточки РФ.
Крім того, у листопаді 2023 року Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 337 українців.
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