Армія без Залужного. Хто такий генерал Сирський, якого Зеленський призначив головнокомандувачем

Випускник Московського військового училища, поклонник Плутарха і Клаузевіца

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Потенційна команда Сирського

Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь". Весною 2023-го був керівником оборони Бахмута. До служби в ОК "Південь" очолював 36-ту бригаду морської піхоти, яка сформована з підрозділів-вихідців з Криму. Сам Гнатов також служив на півострові до його окупації Росією.

– колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь". Весною 2023-го був керівником оборони Бахмута. До служби в ОК "Південь" очолював 36-ту бригаду морської піхоти, яка сформована з підрозділів-вихідців з Криму. Сам Гнатов також служив на півострові до його окупації Росією. Михайло Драпатий – до січня 2024-го очолював оперативне угруповання військ "Херсон". Колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Влітку 2014-го Драпатий, будучи ще військовослужбовцем 72-ї бригади, очолив прорив українських сил з оточення під Червонопартизанськом на Луганщині.

– до січня 2024-го очолював оперативне угруповання військ "Херсон". Колишній командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Влітку 2014-го Драпатий, будучи ще військовослужбовцем 72-ї бригади, очолив прорив українських сил з оточення під Червонопартизанськом на Луганщині. Ігор Скибюк – начальник штабу і заступник командувача Десантно-штурмових військ, Герой України. До переходу в командування очолював 80-ту окрему бригаду ДШВ.

– начальник штабу і заступник командувача Десантно-штурмових військ, Герой України. До переходу в командування очолював 80-ту окрему бригаду ДШВ. Павло Паліса – комбриг легендарної 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка витягнула на собі добрячу частину оборонної операції на Бахмуті. До приходу в 93 Паліса командував 5-им окремим штурмовим полком (нині 5 ОШБ). Повномашстабне вторгнення зустрів у Штатах, навчаючись у Командно-штабному коледжі армії США.

– комбриг легендарної 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", яка витягнула на собі добрячу частину оборонної операції на Бахмуті. До приходу в 93 Паліса командував 5-им окремим штурмовим полком (нині 5 ОШБ). Повномашстабне вторгнення зустрів у Штатах, навчаючись у Командно-штабному коледжі армії США. Вадим Сухаревський ("Борсук") – комбриг 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, Герой України. Служив у морській піхоті й десантурі. Першим у 2014 році, попри наказ "не стріляти", відкрив вогонь по росіянах під Слов’янськом, аби прикрити українських спецпризначенців.

Завдання, які має вирішити Сирський

– так Олександр Сирський у 2021 році з?явився на телеекранах всієї країни. На святкуванні Дня Незалежності він дав старт урочистому проходженню військ Хрещатиком. На той час він вже два роки як керував "сухопуткою".Сирському 58 років. Він народився в Російській РФСР – в селі Новинки Володимирської області. Його батько також військовий.Одразу після призначення російські пропагандистські медіа почали писати про те, що родина Сирського досі живе в Росії. Російський ТАСС нібито знайшов брата Сирського – Олега, що живе в російському Владимирі та не спілкується з родичем. Підтвердити чи спростувати цю інформацію УП не вдалося.У 1986 році Сирський випустився з Московського вищого загальновійськового командного училища, яке також закінчували один з російських командувачів "спеціальною воєнною операцією" Алєксандр Дворніков та командувач Об’єднаних Сил Сергій Наєв.", – вже після початку повномасштабної війни розповідав Сирський в інтерв’ю ABC News про користь від свого колишнього навчання в Москві.Свою освіту він продовжував у 1990-2000-х роках у Національній академії оборони України у Києві.З 1986-го він розпочинає військову кар’єру з посади командира взводу 25-ї гвардійської мотострілецької дивізії (Лубни, Полтавська область). Пройшов усі командні ланки і у 2002 році став командиром 72-ї механізованої бригади.2013 року обіймав посаду першого заступника начальника Головного командного центру Збройних Сил України. Сферою його відповідальності була співпраця з НАТО.У лютому 2015-го сформована Сирським група "Барс" прикривала вихід ЗСУ з Дебальцева. Тоді близько 4,5 тисяч українських військових під його командуванням протистояли майже 20 тисячам росіян.За підрахунками волонтерів Книги пам’яті загиблих за Україну, із 25 січня по 18 лютого 2015 року на Дебальцевському напрямку загинули 268 українських військових.На фоні саме цієї драматичної битви відбувалося підписання Мінських домовленостей.За участь в бойових діях на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, а в 2017 році командував Антитерористичною операцією на сході України.В 2019 році Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ.Його звички і побут 2023-го року описували журналісти The Guardian:– каже він. –".У липні 2023-го в інтерв'ю BBC він стримано висловився щодо можливості швидкої перемоги України: "".У своїй заяві про зміни в командуванні ЗСУ президент Зеленський називає генерала Сирського найбільш досвідченим командиром.Сирський і справді відіграв значну роль у кількох визначальних операціях української армії після російського повномасштабного вторгнення.Перш за все йдеться про успішну оборону Києва в лютому-березні 2022 року. Саме Сирський відповідав за підготовку як самої столиці до оборони, так і за лінію стримування ворога на умовному рубежі річки Ірпінь.згадував секретар РНБО Олексій Данілов ситуацію в перші дні повномасштабного вторгнення, коли необхідно було затопити частину Київщини і перешкодити пересуванню росіян. –".За успішну оборону Києва та звільнення Півночі 18 березня 2022 року Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. А ще через три тижні він отримав Героя України – "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".Після відходу росіян із-під Києва та всієї Півночі, Сирський командував двома контрнаступальними операціями ЗСУ на Харківщині: першою – навесні 2022 року – коли вдалося відсунути російські сили на північ від міста, щоб унеможливити артилерійські обстріли. Другою – у вересні того ж року – коли в ході досить ризикової атаки відбили майже всю захоплену територію Харківщини.Аж до призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Сирський також командував Оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) "Хортиця", яке відповідає за одну з найважчих ділянок фронту – від Куп’янська і Харкова до Бахмута.Саме тому з його ім’ям пов’язана ще одна велика і дуже виснажлива битва – оборона Бахмута.Щодо оцінок цієї операції у військовому середовищі є кілька різних поглядів. З одного боку, у Бахмуті українські сили фактично розбили один з найбоєздатніших російських підрозділів – ПВК "Вагнера".З іншого – під час 10-місячної оборони зазнали величезних втрат у кількох найбільш боєздатних підрозділах, зокрема в 93-й бригаді. Це, до речі, було однією з причин напруги між головкомом Залужним і Сирським.Працюючи на фронті, журналісти УП неодноразово стикалися з думкою бійців, що місто, яке набуло поетизованого статусу "фортеці", насправді не було готовим до оборони. Тобто не мало належної кількості оборонних укріплень. Як зазначав в інтерв’ю УП один з ротних 3-ї ОШБ на позивний "Фока":Також Фока наголошував на непродуманості деяких операцій, у яких йому доводилося брати участь – зокрема у спробі відбити Курдюмівку наприкінці 2022 року. На планування операції 3-ій ОШБ дали всього добу.У квітні 2023-го один з військовослужбовців 93-ї бригади, який на той момент опікувався підвезенням боєприпасів і провізії до Бахмута, сказав журналістам УП:Ця фраза описувала одну з головних проблем в обороні міста – відсутність достатньої кількості та якості облаштованих позицій.Саме надважка оборона на Бахмутському напрямку – бої на Кліщіївці, Курдюмівці, Соледарі та Бахмуті, значною мірою породила уявлення про Сирського як про командира, який не рахується з людськими втратами. Західні медіа неодноразово писали, що Бахмутська кампанія коштувала Україні більше, ніж вона отримала на виході.У сьогоднішньому зверненні Зеленський анонсував потенційних членів команди Сирського – бригадних генералів. Декому з них немає і 40 років.Двоє з п’яти озвучених імен, які– Павло Паліса й Вадим Сухаревський – є чинними комбригами в бойових бригадах, що нині стоять в обороні на Бахмутському та Авдіївському напрямках.Команду "перезавантаження ЗСУ", як обіцяє Зеленський, Сирський представить "днями".До речі, зі звернення президента так і не зрозуміло, яка доля чекає на командувача ДШВ Євгена Мойсюка та радника Залужного, колишнього депутата від "ЄС" Михайла Забродського. Про них президент загадково сказав: "Аналогічна ситуація і з самим Валерієм Залужним: президент запропонував йому і надалі "бути в команді", втім ким і де саме – невідомо. Як і невідомо, що врешті відповів Залужний.Як писала УП, раніше Залужний оголосив оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям і хотів би розпочати викладацьку діяльність.Представляючи Сирського як головкома, Зеленський чітко дав зрозуміти, на які саме зміни в Силах оборони він чекає.Найперше – це реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік. Саме з відсутності цього плану з вірогідної подачі Офісу президенту та вустами Мар’яни Безуглої в листопаді 2023-го почалися заклики щодо відставки Залужного.Також від Сирського чекають справедливого перерозподілу західної зброї на користь першої лінії фронту.Окремо президент підкреслив необхідність розв’язати проблеми з логістикою. Ще під час пресконференції у грудні минулого року Зеленський розповідав про 26 тисяч дронів, що лежали на одному складі та не доїхали до фронту.", – згадав він тепер.За словами президента, Сирський має виправити і ситуацію з надмірною заповненістю штабів та побудувати дієву систему ротацій. У своїй промові Зеленський озвучив думку, що вже деякий час лунала в президентському оточенні: в Силах оборони майже мільйон людей, але "більша частина з них не відчула фронту, тоді як меншість на передовій, реально воює".Перед Сирським ставлять завдання підвищити якість навчання бійців. На першій лінії фронту мають воювати тільки навчені воїни – зазначив Зеленський.Примітно, що новий головком має вирішити проблеми з мобілізацією, хоча варто нагадати, щоТакож Сирському треба буде вирішити, хто стане першим в Україні командувачем Сил безпілотних систем. За даними джерел УП в уряді, одним з кандидатів на цю посаду є згаданий вище Вадим Сухаревський, який нині очолює 59-у бригаду, у складі якої діяла одна з найбільш відомих рот БПЛА "Птахи Мадяра".***