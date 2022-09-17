Зеленський: може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у соціальній мережі Facebook.
Президент заявив, що немає іншого виходу, ніж повертати Крим до складу України.
"Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання", - сказав Зеленський.
Проте він зазначив, що не може розкривати подробиці. Нині Зеленський не буде розповідати, хто саме буде проводити обговорення цієї теми.
"Що за коло осіб будуть обговорювати це питання? І коли це буде? Я не можу зараз сказати", - сказав президент.