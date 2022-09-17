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Зеленський: може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом

Головна / Війна з московитами / Політика 18-сен, 2022, 09:239 prov 8
Президент України Володимир Зеленський вважає, що може так статися, що Україна поверне окупований Росією Крим дипломатичним шляхом.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у соціальній мережі Facebook.
Президент заявив, що немає іншого виходу, ніж повертати Крим до складу України.
"Треба деокуповувати території. Так може статися, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися. І безумовно, люди в Україні, авжеж, більше б підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання", - сказав Зеленський.
Проте він зазначив, що не може розкривати подробиці. Нині Зеленський не буде розповідати, хто саме буде проводити обговорення цієї теми.
"Що за коло осіб будуть обговорювати це питання? І коли це буде? Я не можу зараз сказати", - сказав президент.
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