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Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершення війни до зими – The Guardian

Головна / Війна з московитами 27-июн, 2022, 13:469 prov 1
Виступаючи відеозв'язком на саміті Великої сімки в Німеччині, президент Володимир Зеленський заявив про бажання, щоб тотальна війна Росії проти України завершилася до кінця року. Про це з посиланням на двох дипломатів Євросоюзу повідомляє The Guardian.
"Зеленський, схоже, сказав лідерам G7: він хоче, щоб війна закінчилася до кінця року – до настання зими", – йдеться у повідомленні.
"Зеленський закликав учасників саміту докласти великих зусиль, щоб покласти край війні до кінця року", – підтверджує джерело AFP.
Запису звернення глави держави до союзників у публічному доступі немає і, можливо, не буде.
  • У тому ж зверненні глава держави закликав союзників дати Україні системи ППО: напередодні вперше за два місяці Росія завдала ракетного удару по Києву.
  • Американські ЗМІ вважають, що незабаром США закуплять для України системи NASAMS.
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