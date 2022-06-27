Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершення війни до зими – The Guardian

"Зеленський, схоже, сказав лідерам G7: він хоче, щоб війна закінчилася до кінця року – до настання зими", – йдеться у повідомленні.
"Зеленський закликав учасників саміту докласти великих зусиль, щоб покласти край війні до кінця року", – підтверджує джерело AFP.
Запису звернення глави держави до союзників у публічному доступі немає і, можливо, не буде.
- У тому ж зверненні глава держави закликав союзників дати Україні системи ППО: напередодні вперше за два місяці Росія завдала ракетного удару по Києву.
- Американські ЗМІ вважають, що незабаром США закуплять для України системи NASAMS.