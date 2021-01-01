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Джонсон: припинення вогню в Україні замало для зняття санкцій з Росії

Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 29-мар, 2022, 20:139 swet 44
Боріс Джонсон під час візиту в Україну, 1 лютого 2022 року
 Як відомо раніше - Боріс Джонсон заявив, що його країна направить ще шість тисяч ракет і близько 33 мільйонів доларів фінансової допомоги українським військовим, які борються проти вторгнення російських військ.
Йдеться, зокрема, про протитанкову зброю, заявив Джонсон ввечері 23 березня, напередодні саміту НАТО і G7 у Брюсселі.
«Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи її обороноздатність, у той час, як вони переломлюють хід цієї боротьби», – сказав він.
 «Ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія стирає в порох українські міста», – додав Джонсон.
Згідно з повідомленням його офісу, Джонсон буде тиснути на західних союзників на самітах у Брюсселі, щоб вони «прискорили» свою відповідь на дії Москви.
Він буде закликати до надання Україні «посиленої оборонної підтримки і подвоєння економічних санкцій», – йдеться в повідомленні.
Тим часом, президент Зеленський, який звертається до усіх парламентів провідних країн, напередодні самітів у Брюсселі закликав громадян усього світу вийти на вулиці на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.
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