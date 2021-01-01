Джонсон: припинення вогню в Україні замало для зняття санкцій з Росії

Боріс Джонсон під час візиту в Україну, 1 лютого 2022 року

Угода про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньою для скасування британських санкцій проти РФ, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на зустрічі міністрами свого кабінету у вівторок, 29 березня. "Він (Джонсон) сказав, що тиск на Путіна має бути посилено як за рахунок подальших економічних заходів, так і за рахунок надання військової допомоги (Україні), щоб гарантувати, що Росія повністю змінить курс", – наголосив представник британського прем'єр-міністра.