Борис Джонсон анонсував новий пакет гуманітарної допомоги для України

Велика Британія надасть Україні додатково 40 млн фунтів (близько $ 53 млн) допомоги , щоб уникнути гуманітарної катастрофи, викликаної російським вторгненням.Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN , про додаткову допомогу було оголошено за результатами бесіди прем’єр-міністра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським, а також після зустрічей з лідерами української громади в Лондоні.Під час тієї розмови Володимир Зеленський поінформував Джонсона про "критичну потребу в гуманітарній допомозі, оскільки люди змушені залишати свої домівки та шукати безпеку"Британське фінансування, як стверджується в прес-релізі, допоможе "агенціям допомоги реагувати на погіршення гуманітарної ситуації, створюючи рятівний круг для українців з доступом до предметів першої необхідності та медичних товарів, таких як ліки, шприци, перев’язувальні матеріали та пакети для догляду за ранами".По слова Бориса Джонсона, Велика Британія "не відвернеться спиною в годину потреби України", додавши, що цей останній пакет "доводить загальну суму допомоги уряду Великобританії, обіцяної Україні цього року, до 140 мільйонів фунтів стерлінгів" ($186 млн) що дорівнює 186 мільйонам доларів.Джонсон визнає - серед українців, які живуть у Великій Британії, зростають занепокоєння. Тому уряд прийняв рішення - "будь-яка особа, яка проживає у Великій Британії, зможе привести своїх рідних українців, щоб вони приєдналися до них сюди". А також нещодавно премєр Британії підтримав Україну українською мовою. Українці дуже раді і в соцмережах дякують політику: "You are a real friend of Borris Johsnon!"