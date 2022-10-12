У Хустському районі судитимуть колишнього голову сільської ради

Міжгірський відділ Хустської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього сільського голови одного з населених пунктів району за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення ().Слідством встановлено, що внаслідок неправомірних дій обвинуваченого у приватну власність було передано земельну ділянку вартістю понад 1 млн грн. Так як вона знаходилася за межами населеного пункту, сільська рада не в праві була розпоряджатися нею на той момент. Попри це, очільник органу склав та видав ряд офіційних документів із внесеними до них неправдивими відомостями. З їх використанням громадянка отримала змогу безоплатно набути у власність згадану земельну ділянку. Наразі на неї накладено арешт.Досудове розслідування здійснювали співробітники відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції.Примітка: відповідно доособа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.