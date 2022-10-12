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У Хустському районі судитимуть колишнього голову сільської ради

Новини регіону / Закарпатська область 12-окт, 2022, 10:029 prov 59
Міжгірський відділ Хустської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього сільського голови одного з населених пунктів району за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).
Слідством встановлено, що внаслідок неправомірних дій обвинуваченого у приватну власність було передано земельну ділянку вартістю понад 1 млн грн. Так як вона знаходилася за межами населеного пункту, сільська рада не в праві була розпоряджатися нею на той момент. Попри це, очільник органу склав та видав ряд офіційних документів із внесеними до них неправдивими відомостями. З їх використанням громадянка отримала змогу безоплатно набути у власність згадану земельну ділянку. Наразі на неї накладено арешт.
Досудове розслідування здійснювали співробітники відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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