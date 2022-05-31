В Ужгороді судитимуть експосадовця міськради

Новини регіону / Закарпатська область 31-май, 2022, 08:479 prov 0

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. начальника одного з управлінь Ужгородської міськради за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець вніс до земельної документації недостовірні відомості, що стало підставою для передачі у власність землі по вул. Баб’яка в Ужгороді. При цьому, відведення вказаної ділянки для подальшого будівництва прямо суперечило законодавству та містобудівній документації. Зокрема, відповідно до затвердженого Генплану, ця земля є частиною території багатоквартирної житлової забудови.

Обвинувальний акт скерований для розгляду до Ужгородського міськрайонного суду. Сама ж земельна ділянка знаходиться під арештом, питання щодо подальшого її повернення територіальній громаді буде вирішене після розгляду провадження по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.