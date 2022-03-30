У Сарнах на Рівненщині судитимуть зрадника

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, будучи негативно налаштованим до діючої в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по вказаних об’єктах. Крім того, він виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області. Під час обшуків у обвинуваченого також вилучено 4 боєкомплекти набоїв, та дві гранати РГД-5 із запалами до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Рівненській області.
Обвинувачений наразі перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.