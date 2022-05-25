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За умисне вбивство знайомої ужгородку взято під варту без застави

Новини регіону / Закарпатська область 25-май, 2022, 08:029 prov 0
За клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури, 27-річну мешканку обласного центру взято під варту без права внесення застави. Її підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Йдеться про інцидент, що трапився минулого тижня на вул. Гранітній в Ужгороді. Слідчі встановили, що між жінками стався конфлікт на ґрунті ревнощів, у ході якого підозрювана нанесла потерпілій удар ножем. Від отриманих травм жінка померла на місці події.
Триває досудове розслідування для з’ясування усіх об’єктивних обставин злочину. Його здійснюють слідчі Ужгородського райуправління поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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