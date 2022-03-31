Забив палицею співмешканку, а тіло сховав у лісі

У стрічці новини Рівненщини - нове повідомлення від Сарненської окружної прокуратури.
За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури до Дубровицького районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя села Соломіївка, Сарненського району, якому інкримінують вбивство своєї співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року між співмешканцями, які в стані алкогольного сп’яніння йшли в село Білаші, виник словесний конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік наніс жінці дерев’яною палицею декілька ударів в голову та обличчя. Від отриманих травм вона померла на місці події. Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло в меліоративну канаву та замаскував місце гілками дерев.
Труп знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він і зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.
Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 (м. Дубровиця) Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.
Обвинувачений наразі перебуває під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.