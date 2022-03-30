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14 років за ґратами проведе острожанин за подвійне вбивство та ухилення від адміністративного нагляду

Рівненська область / Новини регіону 30-мар, 2022, 09:409 prov 4
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури 37-річного мешканця міста Острога визнано винним в умисному вбивстві та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, а також в ухиленні від встановлених правил адміністративного нагляду (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст.121, ст. 395 КК України).
Попри те, що обвинувачений у ході тривалого судового розгляду в Острозькому районному суді свою причетність до вчинення інкримінованих йому злочинів заперечував – прокурорами доведено, що у грудні 2020 року обвинувачений, знаходячись вдома у свого 58-річного товариша, завдав йому близько 5 ударів в голову дерев’яною табуреткою, чим спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той через деякий час помер.
Окрім того, у січні 2021 року обвинувачений, перебуваючи вдома в іншого свого 62-річного товариша, наніс йому не менше 6 ударів стільцем в ділянку голови, від яких потерпілий помер на місці події.
Так як обвинувачений раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи та звільнений з місць позбавлення волі лише в січні 2020 року, відносно нього судом встановлено адміністративний нагляд, умови якого обвинувачений систематично порушував.
Вироком Острозького районного суду чоловіка засуджено до 14 років ув’язнення.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури.

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