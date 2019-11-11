Сім років проведе у колонії 42-річний чоловік з міста Костопіль за замах на вбивство сусіда

Рівненська область 17-лис, 2019, 16:239 prov 349

Прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури підтримувалось публічне обвинувачення в суді стосовно жителя м. Костопіль, який у лютому 2018 року, на вулиці Затишній під час конфлікту, що виник на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно завдав 29-річному чоловіку один удар ножем у область серця, чим спричинив тілесні ушкодження, які за ознакою небезпеки для життя в момент спричинення за ступенем тяжкості належать до тяжких тілесних ушкоджень. Однак, вчинивши усі дії, які вважав необхідними, не довів злочин до кінця з причин, які не залежали від його волі, оскільки був виявлений працівниками поліції та намагався втекти з місця скоєння злочину, а потерпілому своєчасно була надана кваліфікована медична допомога.

Дослідивши обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання сторін у кримінальному провадженні, суд погодився із доводами прокурора та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 КК України.

Свою вину обвинувачений визнав частково.

Вироком Здолбунівського районного суду особу засуджено до позбавлення волі строком на 7 років. Останнього взято під варту із зали суду.

Вказаний вирок суду законної сили ще не набрав.

За матеріалами Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської област.