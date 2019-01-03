3 роки і 6 місяців проведе за гратами житель Радивилівського району, який вчинив крадіжку

Працівниками Дубенської місцевої прокуратури забезпечено належне підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 28-річного жителя Радивилівського району, який вчинив крадіжку.
Чоловік був неодноразово засуджений за корисливі злочини, а в період, коли перебував на іспитовому терміні знову вчинив кримінальне правопорушення, а саме - таємне викрадення чужого майна. У лютому 2016 року він викрав у свого знайомого гаманець із грошима.
Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав та розкаявся, завдані потерпілому збитки відшкодував у повному обсязі.
Вироком Дубенського міськрайонного суду, з урахуванням позиції прокурора, зловмисника визнано винним за ч.2 ст.185 України (крадіжка) та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки і 6 місяців.
За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури
Рівненської області.