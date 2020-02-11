Прокуратура домоглася у суді довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство поліцейського

Рівненська область 28-фев, 2020, 12:429 prov 59

Працівниками прокуратури Рівненської області забезпечено підтримання публічного обвинувачення у Млинівському районному суді під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за фактом опору працівнику правоохоронного органу та його вбивства під час виконання ним службових обов‘язків.

Судовий розгляд здійснювався судом присяжних.

В суді прокурором доведено, що 1 липня 2018 року 34-річний мешканець Дубенського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив опір працівнику правоохоронного органу – поліцейському Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, який за заявами громадян проводив перевірку законності дій останнього.

Вказана особа не виконала законної вимоги працівника поліції щодо припинення неправомірної поведінки та самовільно залишила місце події.

В подальшому, обвинувачений, господарськими вилами завдав три удари по тілу та голові працівнику поліції, спричинивши йому тілесні ушкодження, від яких настала смерть.

Під час судового розгляду справи свою вину обвинувачений не визнав, у вчиненому не розкаявся.

Судом визнано належними та допустимими докази, надані прокурором, які підтвердили вину особи у вчиненні інкримінованих йому злочинів. При постановленні вироку в повному обсязі враховано обставини вчинення кримінальних правопорушень та дані, що характеризують особу винного.

Вироком Млинівського районного суду від 26.02.2020 чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342, ст. 348 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.