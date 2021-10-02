Рівне:

11 років за ґратами проведе чоловік за вбивство односельця, який не позичив йому гроші на випивку

Рівненська область / Кримінал 13-окт, 2021, 10:279 prov 0
Вироком колегії суддів Млинівського районного суду 20-річного жителя села Перемилівка, Дубенського району, визнано винним в умисному вбивстві свого односельця (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що 7 грудня 2019 року, на той час ще 18-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом зі своєю матір’ю та ще одним знайомим, прийшли до будинку свого 90-річного односельця, щоб позичити гроші. Той гостям відмовив і тоді обвинувачений спочатку вдарив дідуся кілька разів кулаком, а тоді вхопив викрутку і з особливою жорстокістю наніс нею потерпілому не менше 50 ударів у шию та обличчя і близько 40 ударів у грудну клітину та живіт. Від отриманих травм дідусь помер на місці події.
За результатами судового розгляду вбивцю засуджено до 11 років позбавлення волі.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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