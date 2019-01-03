Рівне:

7 років за гратами проведе закарпатець за вбивство знайомого, якого застав сплячим у своєї співмешканки

Кримінал, Закарпатська область 25-січ, 2019, 14:319 prov 2
Прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури доведено у суді вину 56-річного мешканця смт. Міжгір’я в умисному вбивстві односельця (ч.1 ст.115 КК України).
Так, 14 жовтня 2018 року, обвинувачений, на ґрунті ревнощів, затіяв суперечку із знайомим, якого застав сплячим у своєї співмешканки. Під час з’ясування відносин, ревнивець обухом сокири, яку знайшов на дворі, наніс множинні удари знайомому. 44-річний потерпілий від отриманих травм загинув на місці.
За результатами судового слідства Хустським районним судом обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві, а також підтримано позицію прокурора щодо міри покарання та засуджено зловмисника до 7 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Закарпатської області.
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