15 років за ґратами проведе вбивця рівненського лікаря

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що увечері 23 липня 2016 року обвинувачений, озброївшись кухонною сокирою-молотком, незаконно проник до приватного офісу 65–річного рівнянина, лікаря нетрадиційної медицини.
Зловмисник, який був пацієнтом медика, завдав йому не менше 13 ударів обухом сокири – молотка по голові та тілу, а також не менше 4 ударів ножицями в шию. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Після цього обвинувачений викрав з офісу майже 50 тис грн.
Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Крім того, засуджений також має сплатити на користь потерпілих 1,6 млн грн моральної шкоди.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.