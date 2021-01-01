Рівне:

15 років за ґратами проведе вбивця рівненського лікаря

Рівненська область / Новини регіону / Кримінал 24-мар, 2022, 17:119 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури 49 – річного громадянина РФ засуджено за розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, поєднаний з проникненням у житло та із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також за умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).
Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що увечері 23 липня 2016 року обвинувачений, озброївшись кухонною сокирою-молотком, незаконно проник до приватного офісу 65–річного рівнянина, лікаря нетрадиційної медицини.
Зловмисник, який був пацієнтом медика, завдав йому не менше 13 ударів обухом сокири – молотка по голові та тілу, а також не менше 4 ударів ножицями в шию. Потерпілий від отриманих травм загинув на місці події. Після цього обвинувачений викрав з офісу майже 50 тис грн.
Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Крім того, засуджений також має сплатити на користь потерпілих 1,6 млн грн моральної шкоди.
Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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