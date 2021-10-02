Прокуратура відстояла в апеляції довічне позбавлення волі вітчиму, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну

Рівненська область / Кримінал 13-окт, 2021, 10:249 prov 0

Прокурори Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури та Рівненської обласної прокуратури у Рівненському апеляційному суді відстояли вирок, згідно з яким 32-річного чоловіка визнано винним у неодноразовому вчиненні злочинів проти статевої свободи щодо своєї 10-річної падчерки (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України)

Події трапились на території нинішньої Острозької територіальної громади у період з січня по травень 2020 року: чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції.

Під час розгляду кримінального провадження у суді винуватець свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково. Вироком колегії Здолбунівського районного суду в червні цього року чоловіка засудили за сукупістю злочинів, призначивши остаточну міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Захисник обвинуваченого та сам обвинувачений, не погодившись із суворістю призначеного покарання, а також із доведенням одного із епізодів, інкримінованих йому органом досудового розслідування, оскаржив цей вирок до апеляційної інстанції.

Втім, 11 жовтня 2021 року Рівненський апеляційний суд скарги обвинуваченого та його захисника не задоволив та залишив обвинуваченому покарання, встановлене судом першої інстанції.

За матеріалами Здолбунвської окружної прокуратури.