До 4 років і 7 місяців ув’язнено мешканця смт. Клесів за грабіж з торгового павільйону

Рівненська область, Кримінал 06-лют, 2019, 14:109 prov 0

Вироком Сарненського районного суду, з урахуванням позиції працівників Сарненської місцевої прокуратури, раніше неодноразово судимого жителя смт.Клесів визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з проникненням у приміщення) та засуджено останнього до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки і 7 місяців.

Прокуратурою у суді доведено, що зловмисник відкрито вторгся до торгового павільйону та викрав майно у виді грошових коштів, що знаходились у металевій скриньці, чим завдав власниці майнову шкоду.

Грабіжника було одразу затримано очевидцями даної події та передано працівникам Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області.

Враховуючи той факт, що вирок суду не набрав законної сили, учасники кримінального провадження мають право його оскаржити в передбачений законом термін.

За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.