Пяний чіплявся та ображав військовослужбовицю

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури 39-річному жителю обласного центру повідомлено про підозру в образі честі і гідності, а також погрозах військовослужбовиці, яка здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (ч. 1 ст. 435-1 КК України). Підозрюваному вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.За даними слідства, ужгородець у стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися до військової, яка служить у територіальній обороні. Підозрюваний словесно ображав її, неодноразово висловлював погрози вбивством, насильством. Крім того, висловлювався на підтримку дій Російської Федерації у війні проти України. Правоохоронці провели огляд помешкання чоловіка, де виявили комуністичну символіку.Варто зазначити, що Кримінальний кодекс України доповнений ст. 435-1 лише минулого місяця. Вказаний злочин карається обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.