Повідомлено про підозру чоловікові, що примотав дитину до стовпа ... за пляшку солодкої газованої води

Рівненська область / Новини регіону 10-апр, 2022, 09:329 prov 0

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі людини (за ч. 1 ст. 146 КК України) 27-річному жителю міста Рівне.

За даними слідства, 19 березня 2022 року продавець одного з магазинів Рівного спіймав на дрібній крадіжці 14-річного хлопця. Той намагався винести пляшку солодкої газованої води.

Проте, замість того, щоб повідомити поліцію та дочекатись прибуття екіпажу в приміщенні магазину з порушником, чоловік силоміць вивів хлопця на вулицю та примотав його за допомогою плівки до стовпа на зупинці громадського транспорту. Після чого, зняв це на відео, виклав у соціальну мережу та повернувся до магазину. Неповнолітнього звільнили сторонні люди.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Органи прокуратури вкотре наголошують громадянам України на необхідності суворого дотримання вимог Законів під час впровадження воєнного стану, в тому числі й при затриманні правопорушників.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.