60 діб під вартою проведе підозрюваний у нападі на продавця

Рівненська область / Новини регіону 07-апр, 2022, 08:299 prov 0

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури Кузнецовський міський суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави 25-річного чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Так, 4 квітня 2022 року 25-річний мешканець смт Рафалівка Вараського району, з метою заволодіння грошовими коштами та іншим майном увірвався до магазину в місті Вараш, в якому на той час не було покупців. Шляхом погроз з допомогою ножа та нанесення ножових поранень він вимагав грошові кошти у продавця. Чоловік зник з місця події, але пізніше його таки затримали працівники поліції.

Наступного дня, за процесуального керівництва окружної прокуратури, вказаному чоловікові повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі Вараського ВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури.