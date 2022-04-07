Рівне:

60 діб під вартою проведе підозрюваний у нападі на продавця

Рівненська область / Новини регіону 07-апр, 2022, 08:299 prov 0
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури Кузнецовський  міський суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави 25-річного чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Так, 4 квітня 2022 року 25-річний мешканець смт Рафалівка Вараського району,  з метою заволодіння грошовими коштами та іншим майном увірвався до магазину в місті Вараш, в якому на той час не було покупців. Шляхом погроз з допомогою ножа та нанесення ножових поранень він вимагав грошові кошти у продавця. Чоловік зник з місця події, але пізніше його таки затримали працівники поліції.
Наступного дня, за процесуального керівництва окружної прокуратури, вказаному чоловікові  повідомлено про підозру.
Досудове розслідування проводять слідчі Вараського ВП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років  із конфіскацією майна.
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.
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