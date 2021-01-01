Повідомлено про підозру чоловікові, який обікрав священника

Рівненська область / Новини регіону 24-мар, 2022, 17:099 prov 0

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному уродженцю Волинської області, який останнім часом проживав у Рівному, у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.185 КК України).

Слідством встановлено, що 23 березня до настоятеля релігійної громади на вулиці Гоголя у Рівному звернувся невідомий чоловік. Він попросив їсти й поки священник пішов до іншого приміщення домовитись, щоб його погодували, той зняв із зарядного пристрою телефон і зник. Працівникам поліції вдалося встановити зловмисника завдяки татуюванню, яке запам’ятав священник. Чоловіка затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Телефон він встиг здати до ломбарду.

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до змін у Кримінальному кодексі України посилено кримінальну відповідальність за вчинення окремих злочинів в умовах воєнного стану. Зокрема, за таку крадіжку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.