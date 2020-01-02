Прокуратурою повідомлено про підозру особі, яка вчинила хуліганські дії із застосуванням зброї

Рівненська область 10-січ, 2020, 10:449 prov 114

У засобах масової інформації набула суспільного резонансу подія, яка сталася зранку 05.01.2020 у місті Рівне поблизу розважального закладу «Лагуна».

Як з’ясувалося, між двома компаніями виник конфлікт, у ході якого один із учасників здійснив декілька пострілів у 25-річного рівнянина та зник з місця події.

За вказаним фактом слідчими СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури співробітниками поліції встановлено особу зловмисника, ним виявився 31–річний житель м. Рівне, який переховувався за місцем свого проживання.

09.01.2020 вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Прокурорами Рівненської місцевої прокуратури спільно зі слідчими поліції у кримінальному провадженні здійснюються усі необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення обставин вказаної події.

Довідково: за скоєне громадянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.