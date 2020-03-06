Рівне:

ЗАТРИМАНО ЧОЛОВІКА ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ СУТЕНЕРСТВА

Рівненська область 06-мар, 2020, 13:329 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури, у взаємодії зі слідчими Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області та оперативними працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Рівненській області, викрито 58-річного рівнянина, який неодноразово втягував жінок у заняття проституцією.
5 березня 2020 року за результатами проведеного контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, чоловіка затримано за фактом втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану особи (сутенерство) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
На даний час вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
Довідково: за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури .
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