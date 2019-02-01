Рівнянці загрожує 10 років позбавлення волі за незаконний збут психотропних речовин

Рівненська область 19-лют, 2019, 13:479 prov 49

Рівненською місцевою прокуратурою спільно з Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області та Управлінням протидії наркозлочинності ГУНП в Рівненській області в лютому поточного року задокументовано 2 факти незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» раніше неодноразово судимою мешканкою обласного центру.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України. Разом з тим, в міському суді на розгляді вже перебуває два кримінальні провадження відносно вказаної особи за вчинення майнових злочинів.

За ініціативи прокуратури слідчим суддею Рівненського міського суду підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статті КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури.